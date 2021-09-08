بتروجت يفوز بثنائية علي الحرس وديا



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين الفوز علي حرس الحدود بقائمة محم.خليز بنتيجة 2-0 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما علي ملعب الفرعي باستاد بتروسبورت استعدادا للموسم الكروي الجديد بالقسم الثاني2021-2022.



أحرز أهداف اللقاء اللاعب عبدالرحمن البانوبي في الشوط الأول و أسلام كانو في الشوط الثاني



ومن المقرر أن يلتقي فريق بتروجت مع فريق شبين القناطر الخميس القادم .



يذكر أن بتروجت خاض 4 تجارب ودية فاز علي البلاستيك 1-0وعلي الساحل السعودي 3-1، وحدائق الاهرام 3-0والغابة3-0.

