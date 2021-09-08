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بتروجت يفوز بثنائية علي الحرس وديا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
أميرة هاشم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين الفوز علي حرس الحدود بقائمة محم.خليز بنتيجة 2-0 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما علي ملعب الفرعي باستاد بتروسبورت استعدادا للموسم الكروي الجديد بالقسم الثاني2021-2022.

أحرز أهداف اللقاء اللاعب عبدالرحمن البانوبي في الشوط الأول و أسلام كانو في الشوط الثاني

ومن المقرر أن يلتقي فريق بتروجت مع فريق شبين القناطر الخميس القادم .

يذكر أن بتروجت خاض 4 تجارب ودية فاز علي البلاستيك 1-0وعلي الساحل السعودي 3-1، وحدائق الاهرام 3-0والغابة3-0.

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