ماكرون من أبرز 3 شخصيات يستعين بها باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي لم يفقدوا الأمل في تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي والذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن النادي الباريسي لن يتنازل عن تجديد عقد مبابي وأنه سيتم استخدام استراتيجيات مختلفة للنجاح في هذا الملف.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل تقديم عرض يربط مبابي لمدة موسمين إضافيين وبزيادة مالية عن الراتب الذي رفضه النجم الفرنسي الشاب في الفترة الماضية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيل نيمار جونيور والأرجنتيني ليونيل ميسي نجمي النادي الباريسي يمكن أن يكون لهما دور في المفاوضات وإقناع مبابي بتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يعتبر من ضمن العوامل المؤثرة في ملف التجديد لمبابي لأن رئيس الجمهورية يرغب أن يكون مبابي كمثل أعلى للشباب الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن استراتيجية باريس سان جيرمان تشمل تقديم مغريات إلى مبابي مثل التي حصل عليها اللاعب الفرنسي في 2019 وتوقيع عقد رعاية مع أحد البنوك الممولة للنادي الباريسي.