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وزير النقل ونائب رئيس بنك التنمية الأفريقي يبحثان التعاون المشترك

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، السيد سولومون كواينور نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية لبحث التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل وممثلي وزارة التعاون الدولى.

مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى

في بداية اللقاء أكد الوزير أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى قيام وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية والكبرى والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في ادارة وتشغيل عدد من المشروعات مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT

توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الربط مع دول الجوار

كما أكد الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الربط مع دول الجوار والدول الافريقية مثل الربط السككي مع دولة السودان مشيرًا إلى أنه جاري انهاء إجراءات المنحة المقدمة الصندوق الكويتي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لافتًا الى أهمية الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد والمخطط له ان يمتد الى غرب افريقيا وذلك لخدمةحركة التجارة بين مصر والدول الفريقية كما تم تباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثمارى المشترك فى طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة – كيب تاون المار بعد 9 دول إفريقية بطول 10228 كم

ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتوقيع عقد مشروع تزويد الخطوط الرئيسية لهيئة السكك الحديدية بنظام التحكم الآلي الحديث ETCS- 1 وتزويد 100 جرار بنفس النظام بتمويل من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 145 مليون يورو حيث اكد الوزير على ضرورة الاسراع بتوقيع العقد خاصة مع أهميته في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية

كما أبدى نائب رئيس بنك التنمية الافريقي الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري حيث أكد وزير النقل على وجود عدد كبير من المشروعات التي يمكن من خلالها التعاون الايجابي بين الجانبين مثل مشروع تمويل الدراسات الخاصة بالميناء الاوسط بالاسكندرية ( ميناء المكس) والذي سيشكل بعد الانتهاء من تنفيذه والانتهاء من تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة ميناء الاسكندرية الكبير الذي سيكون درة موانئ البحر المتوسط

كما أبدى السيد سولومون كواينور رغبة البنك في التعاون مع وزارة النقل في مجال الموانئ البرية والجافة مثل التعاون في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر وتمويل الدراسات الخاصة لعدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجيستية ستستوعب 5 مليون حاوية مكافئة سنويًا

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع اولويات ومشروعات وزارة النقل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الخمس سنوات القادمة

الكلمات المفتاحية

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