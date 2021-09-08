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الخطيب يحفز نجوم الأهلي بمكافآت الأبطال والسوبر قبل الموسم الجديد
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:00 م
أشرف عبد الناصر
بدأت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي
والمشرف على ملف الكرة، في تجهيز مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة
ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.
وقام الاتحاد الأفريقي خلال الساعات الأخيرة، بتحويل مليوني
ونصف المليون دولار للأهلي مكافأة الفوز ببطولتي دوري الأبطال وسوبر أفريقيا.
ومن المنتظر أن يصرف لاعبو الأهلي المكافآت خلال الساعات
القادمة، حيث يصرف كل لاعب المكافأة الخاصة به مقدار مشاركته في المباريات.
ومن المنتظر أن يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة محسن
صالح لحسم عدد من الملقات الخاصة بالفريق الأحمر في حضور أمير توفيق مدير
التعاقات.