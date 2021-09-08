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الخطيب يحفز نجوم الأهلي بمكافآت الأبطال والسوبر قبل الموسم الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

بدأت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة، في تجهيز مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

 

وقام الاتحاد الأفريقي خلال الساعات الأخيرة، بتحويل مليوني ونصف المليون دولار للأهلي مكافأة الفوز ببطولتي دوري الأبطال وسوبر أفريقيا.

 

ومن المنتظر أن يصرف لاعبو الأهلي المكافآت خلال الساعات القادمة، حيث يصرف كل لاعب المكافأة الخاصة به مقدار مشاركته في المباريات.

 

ومن المنتظر أن يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم عدد من الملقات الخاصة بالفريق الأحمر في حضور أمير توفيق مدير التعاقات.

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