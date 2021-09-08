بهذه الطريقة .. روجينا تحتفل بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية

احتفلت الفنانة روجينا، بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عن عملها الأخير "بنت السلطان"، وذلك عبر حسابها الشخي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "روجينا" على تكريمها قائلة:" الحمد والشكر لله "بنت السلطان" شكرا جدًا مهرجان الفضائيات العربية".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال "روجينا" مسلسل بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة