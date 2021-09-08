Advertisements

بهذه الطريقة .. روجينا تحتفل بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
احتفلت الفنانة روجينا، بتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية عن عملها الأخير "بنت السلطان"، وذلك عبر حسابها الشخي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "روجينا" على تكريمها قائلة:" الحمد والشكر لله "بنت السلطان" شكرا جدًا مهرجان الفضائيات العربية".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال "روجينا" مسلسل بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة

الكلمات المفتاحية

الفجرالفني الفجر

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 20 ساعة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. طرح برومو مسلسل "بنت السلطان" لـ روجينا

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 'بنت السلطان'

تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الثانية بمسلسل 'بنت السلطان'

أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "بنت السلطان"

بهذه الكلمات شارك باسم سمرة متابعيه صورته مع روجينا

أحمد مجدي يكشف لـ"الفجر الفني" عن استعداداته الفنية خلال الفترة المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

07:29 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

05:29 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements