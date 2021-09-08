شاب يحاول الانتحار من أعلى "شبكة محمول" في البحيرة (صور)

أقدم قبل قليل، شاب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، بجوار شريط السكة الحديد داخل المدينة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم كفر الدوار، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بصعود شاب أعلى برج شبكة محمول بجوار شريط سكة حديد مصر القاهرة الإسكندرية ويحاول الانتحار.



انتقل علي الفور رئيس مباحث قسم شرطة كفرالدوار، لموقع البلاغ، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد س.ا" وجارى التواصل معه واقناعه بالنزول، كما تبين أن تلك المحاولة ليست الأولي بل هي الرابعة لنفس الشاب، وجاري اتخاذ اللازم.