عاجل.. أول تعليق من كيروش على تدريب منتخب مصر

علق البرتغالي كيروش، على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري، والذي تمت إقالته عقب مباراة الجابون في تصفيات المونديال.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء، تعيين كيروش مديرا فنيا للفراعنة، بعد إقالة البدري.

وعلق كيروش على تدريب منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا:"

هيا بنا إلى المستقبل، فخور بتدريب المنتخب المصري".

وتابع كيروش:" مصر بلد مرموق فى كرة القدم ، وسأعمل على تحقيق أحلامهم".

وأكمل:" الجمهور المصري حماسى ومتفانى".





ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.