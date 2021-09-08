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تعادل بنى سويف والقناة وديا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف إيجابيا بنتيجة 1/1 أمام نظيره القناة وذلك فى المباراة التى جمعت بين الفريقان بأحد ملاعب القاهرة .

أحرز الفار هدف القناة بالشوط الاول ثم تعادل باتريك ادو لبنى سويف بالشوط الثانى.

وخاض بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المباراة فى ثانى التجارب الودية استعدادا للموسم الكروى الجديد 2021/2022 .

وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على تجربة وإشراك جميع اللاعبين كما حرص علاء عبد العال المدير الفنى للقناة وجهازه المعاون على إشراك أكثر من لاعب بالمباراة .

بنى سويف قد أفتتح شريط بداية فترة الإعداد منذ اسبوعين ونصف تخلل تلك الفترة إقامة عدة تدريبات بدنية وفنية وتقسيمات لتجهيز اللاعبين ويسعى محمد يوسف وجهازه المعاون على الاستفادة من المباريات لتجهيز اللاعبين .

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