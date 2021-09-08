الهند.. غرق زورق على متنه 100 راكب

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية آسام الهندية غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولا.





وقال شهود عيان، اليوم الأربعاء،حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق فى ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.





ومن جانبه قال رئيس حكومة ولاية آسام فى تغريدة على حسابه على تويتر: "يعتصرنى الألم إزاء حادث القارب المأساوي... وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة إنقاذ على وجه السرعة".





ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الأن عدد ضحايا الزورق.





يذكر أن الفيضانات التى اجتاحت منطقة " كاتيهار" بولاية بيهار الهندية أدت إلى اضطرار المدرسين إلى إنشاء فصول دراسية للطلاب على القوارب لتمكينهم من استكمال مناهجهم الدراسية.





وأوضح بعض المدرسين أن مياه الفيضانات غمرت المدارس في المنطقة ، و أنهم اضطروا إلى البدء فى إنشاء فصول دراسية على قوارب وسط المياه .





وقال المدرسون"إننا اتخذنا هذه المبادرة لأنه لم يكن امامنا خيار آخر،حيث إن مياه الفيضانات عادة ما تستمر فى المنطقة لمدة ستة شهور " .

وأضافوا قائلين " إننا سنواصل إلقاء الدروس على القوارب طالما ظلت مياه الفيضانات لأنه لايمكننا حذف المقررات الدراسية " .





ولفت المدرسون إلى أن استمرار الفيضانات وتفشى وباء فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / أثرا بدرجة كبيرة على تعليم التلاميذ فى ولاية بيهار .



