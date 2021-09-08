تعادل السكة وأسوان استعدادا للقسم الثاني







تعادل فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مع فريق اسوان الهابط من الدوري الممتاز بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد استعداد للدورى القسم الثاني .



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدف دون رد سجله سايكو وتعادل اسوان في الشوط الثاني.



وكان فريق السكة الحديد حقق الفوز على فريق بلدية المحلة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة، ويدخل فريق اسوان معسكر مغلق في القاهرة