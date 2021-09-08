اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ينتفض ضد "هيومن ووتش" ويؤكد دعمها للإرهاب

أصدر إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا شديد اللهجة يصف فيه منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بأنها تدافع عن الإرهابين ويستنكر بيانها ضد مصر ويرسله صوره منه لمنظمة هيومن واتش

وقال الاتحاد في بيانه:" يعبر إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا عن خيبة أمله وإستنكاره الشديد للبيان الذى أصدرت منظمة حقوق الإنسان بتاريخ 7 سبتمر 2021 فى سلسلة بيانتها النمطية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حيث إدعى البيان أن هناك إعدامات خارج القانون تحت ستار "تبادل إطلاق النار".

وأضاف:"كالعادة اعتمدت المنظمة على روايات لم تقدم دليل واحد على صحتها وعلى صور لم يتم التأكد من وقائعها ولم تقدم المنظمة أى أدلة جنائية أو شهود إثبات، وبدى واضحاً فى تقرير المنظمة أنها لا تعترف بالعمليات الإرهابية فى سيناء ولا داخل مصر بل وتدافع عن الإرهابين الذين يتبنوا أفكارا متطرفة هدفها القتل وترويع الآمنين" .

واختتم الاتحاد بيانه، قائلا :"وبدى واضحاً أن السبب الحقيقى من وراء ذلك هو العدائية الشديدة لإرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو فى إفشال فوضى ما أسموه بالربيع العربى وفى التخلص من حكم جماعات إرهابية متطرفة، وأن الهدف من وراء التقرير هو طبقا لما جاء فيه هو محاولة تأليب الرأى العام الأوروبى والأمريكى ضد مصر ودعو الدول لمقاطعة مصر وفرض عقوبات عليها وهو الأمر الذى لن يحدث أبداً".