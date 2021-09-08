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تعيين المهندس مقبول رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعوديّة قراراً بتعيين المهندس علي بن سميح مقبول رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي "ترايثلون" حتى عام 2024م.

من جهته أصدر رئيس المجلس قراراً بتعيين رؤساء اللجان التابعة للاتحاد وهم: رئيس اللجنة الفنية المهندس مشاري العايد, ورئيس لجنة الفعاليات المهندس عبدالمجيد المعيقل, ورئيس اللجنة النسائية أروى العمودي, ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق جود جمجوم.

يُذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية أصدرت قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي "الترياثلون" نهاية عام 2017م، اطوتُعد إحدى الألعاب الأولمبية منذ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "سيدني 2000"، حيث يبدأ السباق بالسباحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، وينتهي بالجري، وهناك عدة أنواع للعبة، منها الشتوي الذي يشمل التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يحتوي على السباحة.

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الاتحاد

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