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منتخب ليبيا يتصدر مجموعة مصر بتصفيات المونديال

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:32 م
منتخب ليبيا
منتخب ليبيا
منتخب ليبيا ، اشتعلت المنافسة في المجموعة السادسة التي تضم المنتخب المصري وأنجولا والجابون بعدما انتهت مباريات الحولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

منتخب ليبيا

وانتزع منتخب ليبيا فوزاً ثميناً على نظيره الأنجولي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بهدف دون رد، ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة السادسة.

فوز منتخب ليبيا

ونجح منتخب ليبيا الذي استحق الثناء من الجميع، بفضل أداء لاعبيه الرجولي، في الفوز بدف وحيد سجله اللاعب عمر الخوجة في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

منتخب ليبيا وأنجولا

وبادلت أنجولا منتخب ليبيا الهجمات سعيا منها في تحقيق الثلاثة نقاط وضمان الحفاظ على فرص التأهل، إلا أن الأخير لم يفرط الفرصة وحصد الثلاثة نقاط ليصل للنقطة السادسة من فوزين.

ترتيب منتخب ليبيا

وتجمد رصيد المنتخب الأنجولي في المرتبة الرابعة من جدول ترتيب المجموعة السادسة حيث لم يحقق أية نقاط خلال لقائين بينما وصل منتخب ليبيا إلى النقطة السادسة.

منتخب ليبيا ومصر

ويلعب منتخب ليبيا في مباراته المقبلة أمام نظيره المصري الذي تعادل في مباراته الأخيرة مع الجابون بهدف لكل فريق، وسجل جيم ألفينا التقدم للجابون، وأدرك مصطفي محمد التعادل للفراعنة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

موعد مباراة منتخب ليبيا ومصر

ومن المقرر ان تقام مباراة منتخب ليبيا ومصر في الفترة بين 6 و9 أكتوبر المقبل ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي تأتي ظروفها معاكسة للمنتخب الوطني المصري الذي أقال مدربه.

منتخب ليبيا وظروف لقائه مع مصر

ويخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام منتخب ليبيا بجهازه الفني الجديد، بعدما أقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري ومعاونيه من تدريب الفريق لسوء الأداء.

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