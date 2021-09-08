نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم جديد في مركز خط الدفاع من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

صفقة جديدة على طاولة ريال مدريد

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد ينوي التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجير نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة الملكي هي التعاقد مع النجم الألماني مجانا كما فعل مع ديفيد ألابا لأن عقده مع تشيلسي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روديجير الذي يعود أصله إلى سيراليون يبلغ من العمر 28 عاماً ولعب في صفوف روما الإيطالي وشتوتجارت الألماني.