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شاهد.. للمرة الأولى إعلان فيلم الراقصة والسياسي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

بعد مرور 31 عامًا على عرض فيلم "الراقصة والسياسي" للنجمة الكبيرة نبيلة عبيد، وهو واحد من أجرأ الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

نشرت صفحة تحمل إسم "بحب السيما" لأول مرة إعلان فيلم "الراقصة والسياسي"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت الصفحة عبر حسابها: "برومو فيلم الراقصة والسياسي حصريًا، لأول مرة إعلان فيلم الراقصةوالسياسي 1990".

يعتبر فيلم "الراقصة والسياسي" الوحيد الذي جمع المخرج الراحل سمير سيف، بنبيلة عبيد، والتي صرحت عنه وقالت: " واحدًا من أجمل الأعمال التي قدمتها للسينما وأكثرها نجاحًا، ويمثل حالة خاصة في تاريخها الفني".


أشهر وأقوى راقصة في تاريخ السينما المصرية سونيا سليم التي جسدت شخصيتها الفنانة نبيلة عبيد، حيث دارت أحداث فيلم " الراقصة والسياسي " حول قصة حياتها، منذ أن كانت فتاة فقيرة تعاني حياة مريرة وهي متزوجة من رجل أطاح الإدمان بعقله، إلى أن أصبحت راقصة ونجمة سينمائية شهيرة يسعى الجميع لمحاولة الوصول إليها وكسب صداقتها، إلى أن جاءها ذات يوم عرض للرقص في حفل خاص من شخص يدعى خالد مدكور لتكتشف بعد مرور أعوام كثيرة بانه سياسي معروف اسمه الحقيقي عبد الحميد رأفت والذي قام بدوره الفنان الراحل صلاح قابيل.

فيلم الراقصة والسياسي تم عرضه عام 1990، بطولة كل من نبيلة عبيد، الراحل صلاح قابيل، مصطفى متولي، سعيد الصالح، رشدي مهدي، فاروق فلوكس، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج سمير سيف.


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