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موعد عرض "قاعدة تاريخ" لـ وليد فكري على CBC

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ قناة "CBC"، عرض برنامج "قاعدة تاريخ" من تقديم الكاتب والباحث وليد فكري، وذلك بداية من يوم الخميس 16 سبتمبر.
ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويناقش شجرة الإنسانية التي تفرع منها البشر والحضارات.

ويسلط البرنامج الضوء على الحضارات الإنسانية، حيث استلهم منها التتر وديكور البرنامج، ويتناقش شجرة الإنسانية وفرع الإنسان البدائي ثم الفراعنة والرومان والعرب والمسلمين وأوروبا الحديثة والحرب العالمية والعصر الحديث وكذلك صعود الإنسان للفضاء، وكل ذلك بطريقة جذابة ثنائية الأبعاد.

جدير بالذكر أن وليد فكري، يٌعد مدرسة خاصة في الكتابة التاريخية، وقدم العديد من الكتب منها "أساطير مقدسة" و"دم المماليك" و"دم الخلفاء".

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