أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة " فن الحب "

تعلن إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، بإسم " فن الحب سمير ودلال "، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطاءه الفنى.



وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدًا لاسميهما وعطائهم الفني والإنساني الكبير، والذي توج بحب الجماهير.



وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الحالي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين، والفنانتين ايمي ودنيا سمير غانم، على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.



وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم إختيار الفنانة ميرفت أمين، لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم.