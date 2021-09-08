التعليم العالي: سيتم تطعيم 80 ألف طالب وافد بلقاح كورونا مجانًا (فيديو).

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة ستقوم بأعداد كارت ذكي للطلاب، يتم من خلاله التعرف على من حصلوا على اللقاح قبل دخول الجامعة، مشيرا إلى أن الطلاب يحصلون على اللقاح عبر التسجيل على الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة أو من خلال الهواتف الذكية مباشرة داخل الجامعة، وسيتم تطعيم الطلاب الوافدين بواقع 80 ألف من خلال جواز السفر مجانا.



وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك انخفاضًا شديدًا في القطاعات العلمية والرياضة، وانخفاض التنسيق بالجامعات الحكومية كان لا بد أن يقابل بانخفاض في الجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة انخفاض المرحلة الأولى للتنسيق بلغت 9%.



وأضاف أن تنسيق المرحلة الأولى لكليات الطب على سبيل المثال انخفض إلى 85% بجامعات الخاصة، فضلا خفض التنسيق بجامعة الملك سلمان لـ80% لتشجيع المواطنين على الإقامة في سيناء، مؤكدًا أن الدولة وفرت 150 مليار جنيه لإنشاء جامعات جديدة في مجتمعات عمرانية جديدة بهدف الخروج من منطقة الدلتا.

