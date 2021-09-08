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وزير التعليم: منح رئاسية في الجامعات الخاصة للمتفوقين دراسيًا (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اقترح مبادرات أبرزها فتح مجالات عمل جديدة، موضحا أن الرئيس اقترح مبادرة بمنح دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية عبر صندوق تحيا مصر والبنك الأهلي شرط أن يكون الطلاب متفوقين دراسيًا.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرئيس أيضا اقترح مبادرة أخرى معنية بخريجي الكليات العلوم أو الهندسة أو الحاسبات ومعلومات على سبيل المثال حال رغبته في الحصول على المنح، مثل محلل بيانات أو مصمم روبوتات لمدة عامين، الهدف منها تغيير ثقافة المجتمع والأسر للحصول على وظائف مستقبلية.

وعن إدراج بعض الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، قال إنه تم عمل على هذا الملف بشكل موسع منذ 2017، وتم تسفير عدد من الطلاب إلى هولندا للاستفادة من البرامج التعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تصدرت الجامعات المصرية، وبين أفضل 400 إلى 500 جامعة على مستوى العالم.

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