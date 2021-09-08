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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غد الخميس

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الخميس

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما كشفت عن فرص سقوط أمطار خفيفة (30%) تقريبا علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا (مرسي مطروح-السلوم-العلمين-البحيرة-كفر الشيخ) علي فترات متقطعة،

حالتا البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الخميس

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

الكلمات المفتاحية

فرص سقوط امطار حالة الطقس استقرار درجات الحرارة

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