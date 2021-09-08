فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك
خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم
بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك
استعدادا للموسم الجديد.
عبد الله جمعة خارج حسابات كارتيرون
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون يرفض تواجد
عبد الله جمعة في صفوف الفريق لعدم الحاجة الفنية له في وجود محمد عبد الشافي
وأحمد فتوح.
كما يرى كارتيرون أن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات التي طلبها
منه المدير الفني في أواخر الموسم الماضي، مما أدى الي خروجه من حسابات المدير
الفني الفرنسي.
من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للفارس الأبيض، علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر
الجاري استعدادًا للموسم الجديد.
وقرر كارتيرون أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيًا خلال
معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد.