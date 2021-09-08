فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

عبد الله جمعة خارج حسابات كارتيرون

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون يرفض تواجد عبد الله جمعة في صفوف الفريق لعدم الحاجة الفنية له في وجود محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

كما يرى كارتيرون أن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات التي طلبها منه المدير الفني في أواخر الموسم الماضي، مما أدى الي خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيًا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد.