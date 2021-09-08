Advertisements

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

 

عبد الله جمعة خارج حسابات كارتيرون

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون يرفض تواجد عبد الله جمعة في صفوف الفريق لعدم الحاجة الفنية له في وجود محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

 

كما يرى كارتيرون أن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات التي طلبها منه المدير الفني في أواخر الموسم الماضي، مما أدى الي خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي.

 

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

 

وقرر كارتيرون أن يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيًا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 42 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 20 ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و 10 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

07:29 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

05:29 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements