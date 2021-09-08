بعد استجابة السيسي بعلاج ابنته.. الد الطالبة منة: الرئيس لم يخذلنا (فيديو)

كشف هشام حسن، والد الطالبة منة التي تعرضت لحادث دهس في محافظة أسيوط، تفاصيل نقل ابنته إلى مستشفى آخر بعد توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لها، قائلًا: "كنت واثق من استجابة الرئيس السيسي لمناشدتنا كونه لا يخذل أحدا، وتلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية، ثم نقلت إلى المستشفى الجامعي العسكري بسيارة مجهزة".



، وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صدى البلد"، مساء الأربعاء،أن البكتيريا انتشرت في جسد ابنته بعد 15 يوما من الحادث، ما دفع الأطباء إلى إزالة بعض الأنسجة منعا لتلوث الدم.



وأضاف «اليأس سيطر على منة في بعض الفترات، وكانت تتمنى الموت خوفا من الإعاقة، لكن كنت أحرص دائما على تحفيزها ورفع معنوياتها"، معقبًا:"بتوفيق من ربنا وبرعاية رئيس الجمهورية بإذن الله منة هترجع تاني".

