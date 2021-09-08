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السجن 10 سنوات لمدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدرب كرة قدم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كشف أمر الإحالة أن المتهم م.ع مدرب كرة قدم مقيم في بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله.م وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه الي مسكنه وعرض عليه مبلغًا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة، وتارة أخرى عندما هدده بإفشاء المقاطع الجنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسة بما دفعه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.

واوضح امر الاحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى انه في دات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما بانه اشهر في وجهه سلاحا ابيض سكين مهددا إياه به طالبًا منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه الي أمره كافا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح امره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته


وأشار امر الاحالة ان المجني عليه امتثل الي أوامر المتهم خوفا من افتضاح امره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ١٨ سنه.

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