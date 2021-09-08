طرح 65 محلا تجاريا وإداريا للبيع بالمزاد العلني بالشيخ زايد

صرح المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم طرح 45 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( 9 م2 : 81 م2 ) ، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من (60 م2: 120 م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.





وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم بيع 13 محلا تجاريا و 7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 28 /9/ 2021، وبيع 16 محلا تجاريا و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2 11/ 2021/، وبيع 16 محلا تجاريا و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 21 /12/ 2021، مشيرا إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.



