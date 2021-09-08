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الشؤون البلدية توقع اتفاقية لتمليك 1000 وحدة سكنية بالجوف

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وقع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية الجوف للإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، لتوفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة الجوف ومحافظاتها.

 

وأوضحت أمانة الجوف في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تلك الإتفاقية جاءت لتمكين تلك الأسر من تملك المسكن الملائم، وتأتي  سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي بزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف البيان أن تلك الإتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة الجوف ضمن الأسر المسجلة لدى جمعية الجوف للإسكان وفقاً لآلية الدعم المعتمدة لدى منصة "جود الإسكان".

 

وبحسب البيان؛ تأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.

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الشؤون البلدية السعودية

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