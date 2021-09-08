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جهاز تنمية المشروعات يكشف تفاصيل التعاون للربط بالمحول الرقمي الحكومي (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توقيع بروتوكول تعاون لربط جهاز المشروعات الصغيرة بالمحول الرقمي الحكومي يساهم في تقديم الخدمة لأصحاب المشروعات بشكل أسهل وأسرع.

وأضاف "شاش" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هذا البروتوكول من الأمور المهمة الذي يقوم بتقديم الخدمة لأصحاب المشروعات بشكل أيسر وفي وقت أقصر.

وأشار إلى أن كثرة الأوراق المطلوبة كانت من الأمور التي تعيق أصحاب المشروعات الصغيرة ولذلك كان التحول الرقمي هو الحل الأمثل.

وأوضح أن عملية الربط بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وزارات المالية والتموين والعدل والتأمينات الاجتماعية سوف توفر في الإجراءات وتوفر خدمات نتيجة هذا الربط والتحول الرقمي الذي يفتح آفاق كثيرة.

ولفت إلى أن الجهاز بدأت بالفعل في تطبيق المنظومة الرقمية في كثير من خدماته، موضحًا أن وزارة الاتصالات هي المتولية لمسألة الربط بين الجهات الحكومية.

الكلمات المفتاحية

لتموين المشروعات الصغيره والمتوسطه المحول الرقمي الحكومي أوراق مطلوبة

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