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بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الأتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للفراعنة وذلك بعد إقالة الكابتن حسام البدري في أعقاب المستوى الباهت الذي ظهر عليه الفراعنة تحت قيادته.

بدايته التدريبية

بدأ كيروش كمساعد مدرب في فريق نادي إيستوريل بريا البرتغالي وبات مدربًا لمنتخب الشباب عام 1989 ونجح في الفوز ببطولة كأ سالعالم للشباب في مناسبتين.

قبل أن يعود مساعدًا للسير أليكس فيرجسون في العام 2002 في مانشستر يونايتد ونجح في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي وبات بعدها مديرًا فنيًا لنادي ريال مدريد في العام 2004 وحصل على لقب كأس ملك إسبانيا.

في العام 2011 إنتقل لتدريب المنتخب الإيراني وقادهم للمونديال في مناسبتين 2014 و2018 وكان قاب قوسين أو ادنى من تحقيق لقب كأس الأمم الآسيوية 2019 قبل الخسارة في الدور نصف النهائي على يد المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.


الكلمات المفتاحية

مصر كيروش اقاله حسام البدري

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