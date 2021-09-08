فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فيوتشر لمدة موسم واحد.





ووافق مسئولو الأهلي على إعارة اللاعب لنهاية الموسم القادم بسبب المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسئولو الفريق الصاعد حديثا في الدوري الممتاز.





وتلقّى مسئولو الأهلي عدة عروض للحصول على خدمات محمد عبدالمنعم أبرزها سموحة وفاركو وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.





وتألق عبدالمنعم بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي في فترة إعارته لفريق سموحة السكندري، مما أجبر بعض الفرق تتهافت على ضمه.