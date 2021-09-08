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فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:29 م
أشرف عبدالناصر
أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فيوتشر لمدة موسم واحد.
ووافق مسئولو الأهلي على إعارة اللاعب لنهاية الموسم القادم بسبب المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسئولو الفريق الصاعد حديثا في الدوري الممتاز.
وتلقّى مسئولو الأهلي عدة عروض للحصول على خدمات محمد عبدالمنعم أبرزها سموحة وفاركو وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.
وتألق عبدالمنعم بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي في فترة إعارته لفريق سموحة السكندري، مما أجبر بعض الفرق تتهافت على ضمه.