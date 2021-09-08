Advertisements

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إجراءات إعارة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى فيوتشر لمدة موسم واحد.

ووافق مسئولو الأهلي على إعارة اللاعب لنهاية الموسم القادم بسبب المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسئولو الفريق الصاعد حديثا في الدوري الممتاز.

وتلقّى مسئولو الأهلي عدة عروض للحصول على خدمات محمد عبدالمنعم أبرزها سموحة وفاركو وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتألق عبدالمنعم بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي في فترة إعارته لفريق سموحة السكندري، مما أجبر بعض الفرق تتهافت على ضمه.

الكلمات المفتاحية

محمد عبد المنعم فيوتشر الاهلي

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 39 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس إعارة ثنائي الفريق

لاسارتي يرفض رحيل موهبة الأهلي المميزة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

نجم الأهلي يؤجل مستقبله لنهاية الأولمبياد

موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

07:29 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

05:29 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements