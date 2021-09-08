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تعرف على أقوي تشكيلات الفرق الأوروبية لموسم 2022

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
هايدي يسري

شهد موسم الانتقالات الصيفية المنتهي، صفقات كثيرة ذهلت عقول عشاق الساحرة المستديرة، وتلك الصفقات تبشر بموسم ناري منتظر.

بالرغم من أن الصفقات كانت كثيرة ومتنوعة، إلا أنها انحصرت على فرق معينة من المتوقع أن تقدم اداء عالي هذا الموسم، بل تسيطر على أغلبية الالقاب، ومنهم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق مانشستر سيتي، وفريق مانشستر يونايتد.

التشكيل الناري والذي وصفه الكثير من خبراء كرة القدم بالتشكيل الاقوي في تاريخ الساحرة المستديرة، هو تشكيل باريس سان جيرمان والذي يكون كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس. (دوناروما)
خط الدفاع: أشرف حكيمي(كيمبيمبي)، ماركينيوس (باريديس) ،راموس (كيرير)، ديالو.
خط الوسط: ماركو فيراتي (دانيلو)، جايا  (هيريرا)، جورجينو فينالدوم (دراكسلر).
خط الهجوم : ميسي (أنخيل دي ماريا)، كيليان مبابي (دينا إيمبيبي)، نيمار دا سيلفا ( كاليمويندو). 
- رونالدو، سانشو، فاران.. ماذا بعد يا مانشستر يونايتد؟ يدخل الشياطين الحمر الموسم الجديد بعدة صفقات نارية تجعله في مقدمة الفرق الذي ستحصل على لقب الدوري الإنجليزي، وتكون تشكيلة لهذا الموسم، كالآتي: 

حراسة المرمى: دي خيا (هندرسون)
خط الدفاع: وان بيساكا (تيليس) - رافاييل فاران (دالوت) - هاري ماغواير (بيلي)- لوك شاو (لينديلوف). 
خط الوسط: جيسي لينجارد ( فرنانديز) - خوان موتا (فريد)- بول بوغبا (سانشو)
خط الهجوم: رونالدو ( إدينسون كافاني) -انتوني مارسيال (دانييل جيمس)- ماركوس راشفورد (جرينوود). 

- قضي فريق السيتي في صراع ضم هاري كين طوال فترة الميركاتو الصيفي، ولكنه نجح في ضم صفقة من أغلي صفقات في تاريخ البريميرليج وهو جاك جريليش، حامل اللقب للنسخة الماضية سيجد صعوبات ومنافسات عديدة للحصول علي اللقب للمرة الثانية على لتوالي، ولكن تشكيلة الفريق تجعله يضمن وجوده في السباق، وهو كالآتي:

حراسة المرمي: إيديرسون (ستيفن)
خط الدفاع: وولكر (ستونز) - دياش (ناثان) - لابورت (ميندي) - كانسيلو 
خط الوسط: بيرناردو سيلفا (فودين)- هيرنانديز (فيرناندينيو) - دي بروين (زينتشينكو)
خط الهجوم: توريس (رحيم سترلينج) - رياض محرز (جيسوس) - جريليش  

ولابد أن يستعد عشاق كرة القدم لموسم قوي ينتظرهم.

الكلمات المفتاحية

تشكيلات الفرق الأوروبية الدوريات الخمسة الكبرى

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