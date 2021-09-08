Advertisements

السودان تستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة بنهر حدودي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 أوضحت الخارجية السودانية، في بيان لها، أنها استدعت سفير أديس أبابا لدى الخرطوم لإبلاغه بالعثور على 29 جثة على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا، تعود لإثيوبيين من جماعة تيجراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أنها استدعت السفير في 30 من أغسطس وتم إبلاغه بالعثور على الجثث على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي، وذلك خلال الفترة ما بين 26 يوليو والثامن من أغسطس.

وأضاف البيان أن تحديد هويات الجثث تم بواسطة بعض الإثيوبيين المقيمين في منطقة ود الحليو، شرقي السودان.

ولم يذكر البيان شيئا عما يعتقد أنها أسباب وملابسات الوفاة. كما لم يرد أي تعليق من وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية حتى الآن.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ أقل من ساعتين

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 20 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 42 دقيقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و 10 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

07:29 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

05:29 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements