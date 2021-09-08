موانيء البحر الأحمر تتداول 242 شاحنة و4500 طن بضائع عامة





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة اليوم شهدت تداول 242 شاحنة، فيما بلغ حجم تداول البضائع 4500 طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 2200 طن بضائع، و122 شاحنة ،فيما شملت حركة الصادرات 2300 طن بضائع و120 شاحنة، مضيفة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل"، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "عمان وبريدج"، بينما غادرت ثلاث سفن وهي سينا و عمان وآيلة .