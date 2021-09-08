Advertisements

موانيء البحر الأحمر تتداول 242 شاحنة و4500 طن بضائع عامة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة اليوم شهدت تداول 242 شاحنة، فيما بلغ حجم تداول البضائع 4500 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 2200 طن بضائع، و122 شاحنة ،فيما شملت حركة الصادرات 2300 طن بضائع و120 شاحنة، مضيفة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل"، بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "عمان وبريدج"، بينما غادرت ثلاث سفن وهي سينا و عمان وآيلة .

أخبار تهمك

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 20 ساعة

نجم تشيلسي مرشح للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ 41 دقيقة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

07:29 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

05:29 م

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

02:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements