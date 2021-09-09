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البترول: مشروع الغاز العربي يبدأ من الأردن ويمتد إلى لبنان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مشروع الغاز العربي يبدأ من الأردن ويمتد إلى الأراضي اللبنانية والسورية.

وأضاف "عبدالعزيز" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء أن هذا الخط كان متوقفًا منذ عشر سنوات، مشيرًا إلى أنه سيجري توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيجري فحص الخطوط ومراجعتها للتأكد من صلاحيتها ومراجعتها وفقًا للظروف والمتغيرات الحالية، موضحًا أنه سيجري ترجمة هذه العقود إلى أرقام فيما يتعلق بالكميات التي تصل إلى لبنان الشقيقة.

وكان وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان اتفقوا في اجتماع عقدوه في عمان على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برًا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بعد التأكد من جاهزية البنى التحتية.

وجاء الاجتماع الرباعي بعد زيارة أجراها وفد لبناني رسمي إلى دمشق السبت، هي الأولى منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما منحت واشنطن لبنان الضوء الأخضر لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، ما يعني استثناءه من العقوبات المفروضة على الآخير.

الكلمات المفتاحية

مصر ولبنان مصر خط الغاز العربي

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