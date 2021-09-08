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يعمل بدون ترخيص.. إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بالجيزة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى شمال، بشن عدد من الحملات لمتابعة الحالة العامة للشارع وضبط المخالفات، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد الصادرة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق تم ضبط مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص، حيث تم على الفور مصادرة الكميات المخزنة وهى عبارة عن ٤٢ برميل زيت وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

وفى إطار مجهودات المتابعة تم ضبط 3 عربات كارو لإلقاءها مخلفات الهدم بالطريق العام ، حيث تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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مخزن زيوت محافظة الجيزة اخبار مصر

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