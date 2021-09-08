الفيراري على أعتاب البقاء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني بات قريبا من التوصل لاتفاق مع أحد نجومه جديد من أجل الانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين وافقوا على تخفيض رواتبهم في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الإسباني سيرجي روبرتو اقترب من التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني نظرا لانتهاء عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن البارسا بات على مقربة من التوصل لاتفاق مع روبرتو البالغ من العمر 29 عامًا على تخفيض راتبه والتوقيع على عقد جديد يضمن استمراره في الكامب نو لمواسم أخرى مقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أقنع بعض نجوم وقادة الفريق مؤخرًا بتقليل رواتبهم من أجل مساعدة البارسا على الخروج من أزمته المالية وتوفيق أوضاعه وفقًا لقيود رابطة الليجا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الثلاثي الإسباني جيرارد بيكي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس جاؤوا على رأس اللاعبين الذين وافقوا بالفعل على تخفيض أجورهم بناء على رغبة برشلونة.