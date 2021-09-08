بعد رفض العروض المغرية.. الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجمه الأول
يستعد مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد الشناوي حارس
مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القليلة المقبلة.
الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوي
جاء ذلك بعدما عقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة مع
الحارس الدولي خلال الفترة الماضية، واتفقوا خلالها على عدم الرحيل وإغلاق هذا
الملف رغم أن العروض كانت مُغرية للغاية من أندية عربية وأوربية.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن القلعة مسؤولو المارد
الأحمر قرروا رفع عقد الشناوي بشكل كبير ليكون الأعلى في الفريق بإعتباره أحد
أهم لاعبي الأهلي الفترة الماضية وله دور بارز في تحقيق البطولات المحلية
والقارية على مدار الفترة الماضية.
واستجاب الشناوي لرغبة الأهلي ورفض الكثير من العروض سواء من
أندية محلية الموسم الماضي عندما وصله عرضًا من بيراميدز أو من أندية خليجية
كالنصر السعودي التي وصل بعضها إلى إغراء الحارس بمنحه ما يقرب من 50 مليون جنيه
سنوياً.
وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين
لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للسوبر
الإفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية.