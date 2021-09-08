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بعد رفض العروض المغرية.. الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجمه الأول

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

يستعد مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوي

 

جاء ذلك بعدما عقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة مع الحارس الدولي خلال الفترة الماضية، واتفقوا خلالها على عدم الرحيل وإغلاق هذا الملف رغم أن العروض كانت مُغرية للغاية من أندية عربية وأوربية.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن القلعة مسؤولو المارد الأحمر قرروا رفع عقد الشناوي بشكل كبير ليكون الأعلى في الفريق بإعتباره أحد أهم لاعبي الأهلي الفترة الماضية وله دور بارز في تحقيق البطولات المحلية والقارية على مدار الفترة الماضية.

 

واستجاب الشناوي لرغبة الأهلي ورفض الكثير من العروض سواء من أندية محلية الموسم الماضي عندما وصله عرضًا من بيراميدز أو من أندية خليجية كالنصر السعودي التي وصل بعضها إلى إغراء الحارس بمنحه ما يقرب من 50 مليون جنيه سنوياً.

 

وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلي ولقبين لدوري أبطال إفريقيا ولقب للسوبر الإفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

 

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