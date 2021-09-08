بورفؤاد يتعادل مع دمياط استعدادا للقسم الثاني

تعادل فريق بورفؤاد مع ضيفه دمياط بثنائية لكل منهما ، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد .





أحرز ثنائية بورفؤاد أحمد صبح و إسماعيلا كوندا ، ويستعد بورفؤاد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني تحت قيادة محمد ياسين .





أما دمياط فيستعد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث ، حيث يلعب ضمن فرق المجموعة السابعة .