Advertisements

وزيرة البيئة: تشارك فى الحلقة النقاشية " التحول الاخضر الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحلقة النقاشية " التحول الاخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية " ،والذى عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي - Egypt-ICF". بحضور السيدة زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بجمهورية نيجيريا، والسيد جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بمصر، كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس السيد ايان بريمر رئيس مجموعة اوراسيا، والسيد فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد هارى بويد المدير الإدارى للاقتصاد الاخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسه أن تغير المناخ ليس تحدى بيئى فحسب ، بل أنه تحدى تنموى لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة، مضيفة انه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادى والبيئى.لافتة إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ٢٠١٨، فقد اكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول الى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معا .وعقب ظهور جائحة كورونا اخذ العالم اجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية.وتابعت فؤاد أنه اصبح من الضرورى وضع الثلاث محاور " التصحر ،تغير المناخ، التنوع البيولوجى" فى قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية .


وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل عام ٢٠١٨ كانت خاصة بوزارة البيئة ، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام ٢٠١٩ تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس ، واصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانه الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر ، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية.مشيرة الى ان مصر مع الاشقاء من الدول الافريقية سوف يحتضنوا مبادرتين أحداهما عن التكيف والاخرى عن التخفيف. مؤكدة ان الموارد الطبيعية الأفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول . مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوصات، مشيرة الى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية ، و معلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين. 

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت العديد من اجراءات التكيف على المستوى المحلى ، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الاسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل . مشيرة ايضا الى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول الى التعافى الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الاجراءات على ارض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعه فى هذا الشأن مع تلك المجتمع. مؤكده على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الأفريقية من اثار التغيرات المناخية والتى ستؤثر على العالم اجمع .

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الاولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٨- ٩ سبتمبر الجارى ، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود. فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements