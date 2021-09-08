راحة سلبية للاعبي الأهلي الدوليين حتى السبت





منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي المارد الأحمر الدوليين راحة من التدريبات حتى السبت المقبل.





وقرر الجهاز الفني إراحة الدوليين لمطلع الأسبوع القادم، خاصة أنهم لم يحصلوا على راحة كباقي زملائهم في الفريق بسبب نواجدهم في معسكرات منتخبات بلادهم.





وعاد موسيماني إلى القاهرة ظهر أمس الثلاثاء، لقيادة التدريبات اليوم على ملعب التتش استعداد لمنافسات بطولة كأس مصر المقرر لها الشهر الجاري.





ومن المنتظر أن يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم عدد من الملقات الخاصة بالفريق الأحمر في حضور أمير توفيق مدير التعاقات.