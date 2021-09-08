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راحة سلبية للاعبي الأهلي الدوليين حتى السبت
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:30 م
أشرف عبد الناصر
منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي المارد الأحمر الدوليين راحة من التدريبات حتى السبت المقبل.
وقرر الجهاز الفني إراحة الدوليين لمطلع الأسبوع القادم، خاصة أنهم لم يحصلوا على راحة كباقي زملائهم في الفريق بسبب نواجدهم في معسكرات منتخبات بلادهم.
وعاد موسيماني إلى القاهرة ظهر أمس الثلاثاء، لقيادة التدريبات اليوم على ملعب التتش استعداد لمنافسات بطولة كأس مصر المقرر لها الشهر الجاري.
ومن المنتظر أن يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم عدد من الملقات الخاصة بالفريق الأحمر في حضور أمير توفيق مدير التعاقات.