هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مسئولى النادى من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" نجاح مسئولى النادى السماوي في الحصول على توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد الرياضي لمدة ثلاث مواسم.

وأشار المصدر إلى أنه تم الإتفاق بين الطرفين منذ قليل في حضور وكيل أعمال اللاعب كريم بلق وفي حضور مسئولى التعاقدات داخل نادي بيراميدز، بالإضافة إلى إنهاء الإتفاق مع مسئولى الوداد المغربي بشراء ما تبقى من عقد الكرتي مع الفريق المغربي.

وارتبط اسم وليد الكرتى، لاعب وسط فريق الوداد المغربى بنادى الزمالك، حيث تفاوض مسئولو الزمالك مع "الكرتى"، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، أبدى إعجابه الشديد بمستوى اللاعب، وأكد أنه سيكون خير بديل لفرجانى ساسى.

ولعب الكرتي هذا الموسم 32 مباراة برفقة الوداد الرياضي المغربي، استطاع أن يساهم فى 10 أهداف هذا الموسم، حيث أنه سجل 5 أهداف، وصنع 5 أهداف.