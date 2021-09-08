شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باختيار اتحاد الكرة كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني، قائلًا: "كيروش مدرب منتخبات من العيار الثقيل، ولديه خبرة قوية جدا مع المنتخبات العالمية".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كارلوس كيروش هو الذي اكتشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه إيجابياته أكثر من سلبياته.



