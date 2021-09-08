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شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
أشاد الإعلامي أحمد موسى، باختيار اتحاد الكرة كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الوطني، قائلًا: "كيروش مدرب منتخبات من العيار الثقيل، ولديه خبرة قوية جدا مع المنتخبات العالمية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كارلوس كيروش هو الذي اكتشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه إيجابياته أكثر من سلبياته.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني لديه مواجهات صعبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لا سيما بعد تصدر ليبيا المجموعة، ناصحا المدرب البرتغالي بعدم الاستهتار بالمنتخب، معقبًا: "محدش يستسهل بمنتخب ليبيا خصوصا بعد فوزه على أنجولا خارج أرضه".

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