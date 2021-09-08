Advertisements

بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
انهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.

بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)
بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)
بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)
بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)
بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)
بداخله سكان.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شبرا الخيمة (صور)

الكلمات المفتاحية

شبرا الخيمة بوابة الفجر انهيار عقار الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements