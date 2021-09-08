Advertisements

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يبحث تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


بحثت الجلسة الثالثة من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال التمويل الدولي، حيث تأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في ظل تذبذب الموارد التي تتوافر من التعاون الإنمائي وعدم استقرارها، في ظل سعي الدول لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يثير الشكوك حول التدفقات المستقبلية، وبالتالي اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر حاليًا بنحو 3.7 تريليون دولار .

من ناحيته قال أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي: إن الحديث عن التنمية المستدامة يجب أن يقترن ببحث آليات التمويل الإنمائي المختلط، فلقد تحدثنا في مؤتمر أديس ابابا منذ 6 سنوات ونفذنا العديد من المشروعات لتحقيق التنمية في السنغال وخلال هذه السنوات حققنا العديد من النجاحات، ولكن بعد جائحة كوفيد 19 أرى أن المجتمع الدولي تعرض لانتكاسة في معدل سرعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن 2030 على الأبواب.
 
وأضاف: إنه بدون مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق التنمية المستدامة، ويجب أن يكون هناك معايير لقياس مدى إسهام القطاع الخاص في التمويل، فلا يجب أن نعتمد على بنوك التنمية فقط في هذا المجال، كما يجب علينا أن نبدأ في جذب القطاع الخاص لتمويل مزيد من المشروعات، وهذا لن يحدث إلا  من خلال الاعتماد على آليات جديدة تركز على وضع هدف واضح واستراتيجيات لزيادة مبالغ مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إن الحديث عن حشد القطاع الخاص من أجل التعافي يعد موضوعا حيويا، وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل بمبدأ الشراكة ويتعامل من خلال تكافؤ الفرص، ويسعى أيضًا للفرص التي تخلو من المخاطر.
  
ودعا نائب رئيس سيتي بنك، الحكومات إلى ضرورة العمل على توفير بيئة مناسبة للعمل، ويمكن القول بأن مصر تعد مثالاً جيداً في ذلك الامر، مشيراً إلى أن هناك شركات متعددة الأطراف موجودة معنا اليوم، ويجب أن نجعل عملية حشد الموارد هي الأولوية لنا جميعا، حتى نتمكن من جذب القطاع الخاص إلى المشاركة.

في سياق متصل أشادت ستيفاني فون فريديورج، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية وقالت: "انا فخورة بالإصلاحات التي تمت في مصر.

وأشارت إلى أن التنمية تنعكس بشكل أساسي على الأشخاص وتغيير حياتهم ولكي نحقق هذا الهدف يجب التركيز على الشراكات التنموية طويلة المدى ويجب على القطاع الخاص أن يؤدي دوره من خلال التركيز على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأكد تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب نحو ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل دول القارة.
 
وقال: "من الجيد أن هذا النقاش يدور حول آليات توسيع التمويل الإنمائي عبر مشاركة القطاع الخاص"، موضحاً أن قارة أفريقيا كبيرة وذات تاريخ عريق ولذلك تحتاج القارة إلى التمويل المنصف الذي يترجم هذه الأموال إلى مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأشار إلى أن المؤسسة من أكثر الجهات المانحة ويبلغ حجم تمويلاتها نحو 1,6 مليار دولار منذ مؤتمر أديس ابابا، وقال: " نحن في حاجة إلى تغيير الأفكار تغييراً جذرياً لجذب القطاع الخاص والمستثمرين ولذلك يجب تغيير وجهة النظر من الإقراض إلى فكرة حشد وتعبئة الأموال.
 
وشهد المنتدى الذي انطلق صباح اليوم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
 
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements