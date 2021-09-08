Advertisements

اجتماع مصري أردني فلسطيني على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة غدا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
تحتضن القاهرة، غدا الخميس، اجتماعًا ثلاثيًا يضم كلٍ من السفير سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وذلك لتناول آخر تطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

جلسة مباحثات قبيل الاجتماع
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن شكرى سيعقد - قبيل الاجتماع الثلاثى - جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

استكمالا للقمة الثلاثية
ويوم الخميس الماضي، استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قمة ثلاثية تهدف إلى تكثيف مستوى التنسيق إزاء مستجدات القضية الفلسطينية.

وتناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك الهادفة إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين. 

مركزية القضية الفلسطينية
وحسب ما جاء في البيان الختامي، فإن السيسي والملك عبد الله الثاني أكدا مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

الكلمات المفتاحية

فلسطين بوابة الفجر الفجر الاردن

أخبار تهمك

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements