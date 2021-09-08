اجتماع مصري أردني فلسطيني على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة غدا

تحتضن القاهرة، غدا الخميس، اجتماعًا ثلاثيًا يضم كلٍ من السفير سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وذلك لتناول آخر تطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.





جلسة مباحثات قبيل الاجتماع

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن شكرى سيعقد - قبيل الاجتماع الثلاثى - جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.





استكمالا للقمة الثلاثية

ويوم الخميس الماضي، استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قمة ثلاثية تهدف إلى تكثيف مستوى التنسيق إزاء مستجدات القضية الفلسطينية.





وتناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك الهادفة إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.





مركزية القضية الفلسطينية