يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية المباراة الرابعة لأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول في الدوري الاسباني





من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب باور 8 معقل إسبانيول وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





موقف أتلتيكو مدريد و إسبانيول في جدول الدوري الاسباني





يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى للمنافسة على لقب الليجا الذي توج به في الموسم الماضي بالإضافة إلى المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل إسبانيول المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد نقطتين ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الحالي.