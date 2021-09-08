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فاركو يضم رامى صبرى مدافع إنبى

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

 

نجح مسئولو نادى فاركو فى الحصول على توقيع رامى صبرى مدافع وقائد نادى إنبى لأربعة مواسم قادمة فى صفقة إنتقال حر.

 

ويعتبر رامى صبرى من أهم تدعيمات دفاعات فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز حيث يجيد اللعب فى مركز قلب الدفاع كما يجيد تسجيل الأهداف.

 

رامى صبرى هو ثامن صفقات فاركو المعلنة رسميا بعد إعلان الفريق السكندرى فاركو تعاقده مع رزقى حمرون لاعب شبيبة القبائل ، محمد فؤاد لاعب العين السعودى ، كينجلى سوكارى لاعب الصفاقسى ، محمود عماد لاعب بتروجيت ، عبدالله بكرى و محمود حماده لاعبى بيراميدز ، أحمد مودى لاعب المقاصة.

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