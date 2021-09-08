تفاصيل انضمام المكوك إلى تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل جديدة بشأن انضمام الإسباني ساؤول نيجويز من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي الانجليزي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت صحيفة مترو البريطانية إلى أن ساؤول انضم إلى تشيلسي في اليوم الأخير من الميركاتو على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء النهائي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي صمد أثناء مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد من أجل حسم الصفقة، حيث كان الصراع شرسًا مع مانشستر يونايتد الانجليزي على النجم الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز لعب دورًا حاسمًا من أجل ضمان انضمام ساؤول إلى صفوف البلوز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توخيل تحدث شخصيًا مع ساؤول عبر الهاتف ووعد النجم الإسباني بأنه سيتم الاعتماد عليه كلاعب وسط محوري بدلا من أن يلعب في أدوار مختلفة كما كان تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني في الروخيبلانكوس.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ساؤول بدأ التدريبات مع زملائه الجديد في تشيلسي أثناء فترة التوقف الدولي وقد يشارك لأول مرة يوم السبت المقبل في مواجهة أستون فيلا في الدوري الانجليزي.