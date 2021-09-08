وزير الطاقة اللبناني: نتوقع توريد الغاز من مصر خلال 9 أسابيع

وأضاف "غجر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن لبنان استفادت من الغاز المصري لمدة 6 أشهر من قبل ثم توقف هذه الخط منذ 10 سنوات نتيجة الاعتداء عليه، موضحًا أن الاتفاق ليس جديد وهو أعاد إحياء اتفاقية وقعت عام 2009 بين مصر والأردن وسوريا ولبنان لاستجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا.





وأوضح أنه سيتم تشكيل فرق فنية بكل دولة تقوم بدورها في التأكد من سلامة الخط وقدرته على نقل الغاز للبنان، وهذا يستغرق نحو 3-4 أسابيع للتأكيد ما إذا كان الخط سليم ويمكن استعماله فورًا أم بحاجة للإصلاح.

قال الدكتور ريمون غجر، وزير الطاقة اللبناني، إن الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بعمان، بين وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان كان مجدي للغاية، موجهًا الشكر لجميع الأشقاء العرب وعلى رأسهم مصر والأردن وسوريا.وتابع، أننا بحاجة لـ 60 مليون متر مكعب من الغاز المصري سنويًا، وتم الاستعانة بالبنك الدولي لضمان قدرة لبنان على الالتزام بالدفع مقابل الغاز المستورد من مصر، مؤكدًا أن الشركاء في الدول الأربعة متعاونين لأقصى درجة، معقبًا: "الخط شغال في مصر والأردن وسوريا، ولكنه لا يعمل في لبنان منذ 10 سنوات"، متوقعًا أن يستمر الاتفاق حول التعاقد المالي والإداري لمدة شهرين، وأن يتم البدء في استفادة لبنان من الغاز المصري خلال 8-9 أسابيع.