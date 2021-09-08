مشيرة خطاب: مصر حققت انجازات هامة في حقوق الإنسان لم نستطيع تسويقها

قال السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، إن أكبر مشكلة تواجه مصر هي الأمية وتجعل الأمة في خطر، فالأمية هي التي تغذي الإرهاب والزيادة السكانية، مؤكدة أن الزيادة السكانية تشكل ضغطًا على الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتلتهم التنمية، معتبرة أن المواطنين يفرطوا في حقوقهم بكثرة الانجاب.



وأضافت "خطاب"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر حققت انجازات هامة في مجال حقوق الإنسان لم نستطيع تسويقها سواء الانجازات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مثل حقوق المرأة والطفل والشباب وتمكين المرأة والشباب.



ولفت إلى أن الدولة توفر التعليم مجاني للفقراء، وهذا وسيلة لتمكين المواطن من التمتع بباقي الحقوق، معلقة: "الجاهل مبيعرفش حقوقه"، مشددة على أن كل أب يمنع أبنه من التعليم يجب أن يُحاسب، مشيرًا أن اجراءات الدولة الحمائية ومنع استيراد السلع الغير مطابقة للمواصفات الأوروبية أحد حقوق الإنسان

