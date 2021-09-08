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الوليد بن طلال يبيع نصف حصته في فنادق فورسيزون لـ "بيل جيتس"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر

وقعت إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة اتفاقية نهائية ملزمه لبيع حصة 23.75% في شركة فنادق فورسيزون Four Seasons إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي Cascade Investments التابعة للملياردير بيل جيتس.

وتم تقييم شركة فنادق Four Seasons بنحو 37.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 10 مليارات دولار، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 8.3 مليار ريال سعودي وفقا لبيان الشركة.

ويمتك الملياردير السعودي الوليد بن طلال نحو 95% من أسهم شركة المملكة القابضة.

وتوقعت المملكة القابضة أن تحقق أرباح فورية قبل الضرائب نحو 5.8 مليار ريال سعودي، والانتهاء من الصفقة خلال شهر يناير من عام 2022، في حال عدم ممانعة هيئة الاحتكار.

وأشارت الشركة أنها ستستمر عبر شركة تابعة لها في امتلاك حصة قدرها 23.75% في شركة فنادق Four Seasons بعد الانتهاء من الصفقة مع الابقاء على ممثلي شركة المملكة القابضة في مجلس إدارة الشركة.

ومنذ عام 2007، أصبحت شركة فنادقFour Seasons مملوكة ملكية خاصة لشركة المملكة القابضة، وشركة تابعة لمجموعة Cascade Investments التابعة لـ بيل غيتس, والمؤسس Isadore Sharp

وتدير شركة فنادق Four Seasons عدد 121 فندقًا ومنتجعًا و 46 عقارًا سكنيًا في 47 دولة ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.

ويرتبط اسم شركة المملكة القابضة بعالم الفنادق الفخمة والإدارة الفندقية حيث تستحوذ الشركة على حصص ومصالح كبرى في عقارات ضخمة كفندق جـورج الخامس (George V) في باريس وفندق Savoy في لندن وإدارة فندق The Plaza في نيويورك عن طريق شركة فيرمونت Fairmont.

وتشمل الاستثمارات الفندقية العالمية لشركة المملكة القابضة فنادق Four Seasons، ومجموعـة Accor والتى تتضمن Fairmont، Raffles، Movenpick، Swissotel، Sofitel.

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