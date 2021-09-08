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نشأت الديهي يرد على عصام حجي بعد اتهامه بالتسبب في حذف بحثه عن سد النهضة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور عصام حجي، كتب في تغريدة له: "قمنا اليوم بالرد على شكوى رسمية بحذف بحثنا المنشور عن أثار عملية ملئ سد النهضة مقدمة من باحثين من مصر مع باحث اثيوبي، الشكوى اتهمت فريقنا بعدم التزام المعايير العلمية في الاستشهاد بالأبحاث واستشهدت في المراجع المرفقة بالشكوى ببرنامج نشأت الديهي"

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء،: "إذا كان اللي بيتكلم مجنون اللي بيستمع عاقل"، منوهًا بأن بحث عصام حجي، كان يتحدث عن أن حصة مصر من مياه النيل ستنخفض لـ 40 %، وتراجع نسبة الرقعة الزراعية بنسبة 72%، ونسبة البطالة في مصر ستزداد لتصل لـ 25%، فكان رده عليه أن هذا البحث مسيس وممول.

وتابع: "أننا نعلم أن للسد الإثيوبي أثار ضارة ونحاول تفاديها، ولكن المبالغة في الأمر من أجل تشكيك الناس وإثارة حالة من الهلع والبلبلة والاصطياد في الماء العكر نحن ضده، مؤكدًا أن عصام حجي أكذوبة علمية، وربما يكون عالم لكنه يسيس العلم ويسقط في رذيلة لن يخرج منها، فو شخص كاره للدولة المصرية".

وعقب على اتهام عصام حجي لبرنامجه بتسببه في حذف الجامعة بريطانية لبحثه: "ده احنا جامدين أهو، أنا لم أدخل بريطانيا في حياتي إلا ترانزيت وأنا مسافر أمريكا، هقدر أحذف بحث عصام حجي".

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نشات الديهي عصام حجي سد النهضة اخبار مصر اثيوبيا

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